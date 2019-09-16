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Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами
Боевики «Донецкой народной республики» начали активно отлавливать подростков с новыми украинскими паспортами на территории временно оккупированных районов Донецкой области.
Свои жалобы по этому поводу, как пишет replyua.net со ссылкой на real-vin.com, сообщают местные жители в социальных сетях. В сообщениях речь идет о том, что оккупационные силы на блокпостах на линии разграничения снимают отпечатки пальцев и фотографируют в анфас и профиль подростков, в большей степени мальчиков.
В свою очередь, пользователь Екатерина написала: «В вытяге к ID-карте (украинский ID-паспорт можно получать с 14 лет) нет прописки. Как, впрочем, сейчас почти у всех детей, которые проживают здесь, а паспорта получили украинские. Поэтому сразу завели в отдельную комнату, заполнили форму в компьютере – где живет, где учится и т. д. Сняли отпечатки и фото, сказали сделать адресную справку в «ДНР» и с ней ездить».
А вот у тех детей, которые не получили украинские паспорта, подобного рода проблем вовсе и не возникает. Еще один пользователь пишет: «У меня тоже есть сын. И сколько ездим, никто не брал отпечатки пальцев у него». Помимо прочего, местные жители заявляют, что на пунктах пропуска сейчас начало наблюдаться относительное сокращение очередей на КПП «Донецкой народной республики» на линии разграничения. Читайте также: «Истребляют всю украинскую символику»: Блогер рассказал о приказе «ватников «ЛНР».
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, боевики
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