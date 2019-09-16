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«Куда пенсии пропали?»: дончане жалуются на задержку пенсий и соцпособий
16.09.2019 18:43
В одном из сообществ в соцсети жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о задержке с выплатой пенсий и детских пособий.
Так, один из пользователей отмечает:
«Дончане. Не подскажите куда пенсии пропали, уже за 4 дня не переводят?»
В комментарии к публикации другие пользователи пишут, что детские пособия также, задерживают. Некоторые отмечают, что в «бюджете республики» нет средств на выплаты:
«Денег нет. но вы держитесь…»
«И детские не дают»
«Деньги ушли на концерты и поездки Пушилина»
«ПФ не перечисляет. Как перечислить так и придут. Все мы ждем»
«Неизвестно… хотя может туда же куда и зарплаты»
«Нет денег».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пособие, ДНР, пенсии
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