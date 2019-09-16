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На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»
До того, как началась оккупация Россией Донбасса, ликвидированный в 2018 году главный террорист Донецкой области Александр Захарченко «сколотил» себе многомиллионное состояние в долларовом эквиваленте на преступной контрабанде.
Как информирует replyua.net, по данным СМИ Российской Федерации, после начала российской оккупации Донбасса Захарченко и вовсе начал устраивать вооруженные разборки с другими террористами, когда происходила дележка больших денежных потоков.
Таким образом, пропагандисты из России представили ликвидированного в кафе «Сепар» в Донецке Александра Захарченко весьма специфическим персонажем. Одно из российских изданий «Лента» отмечает: «На момент войны он был долларовый миллионер, занимался контрабандой угля. Потом он жестко разругался с Ходаковским, вплоть до перестрелок его личного батальона «Оплот» и «Востока» Ходаковского».
Пропагандисты теперь делают вид, что не могут найти ответ на главный вопрос: зачем Захарченко ввязался в войну против Украины, перейдя на сторону боевиков РФ. Пропагандистские интернет-ресурсы пишут: «У Захарченко и без этого было столько денег. По типажу Захарченко – обычный бандос из 1990-х».
Теги: Донбасс, миллионер, ДНР, Захарченко
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