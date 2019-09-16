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Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые
Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток раскалить обстановку на линии фронта до предела, стреляя по позициям ВСУ из минометов.
За минувшие сутки, 15 сентября, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и наемники РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.
Зафиксировано, как враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, террористы атаковали ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружие.
Столкновения с боевиками были дважды неподалеку Авдеевки, трижды вблизи Новогнатовки, недалеко от Николаевки, вблизи Водяного, неподалеку Красногоровки, вблизи Лебединского, недалеко от Пищевика и вблизи Марьинки.
Также оккупанты РФ нападали вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого и вблизи Майского. После полуночи "перемирие" вновь было нарушено вблизи Пищевика и Луганского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ВСУ, раненые, ООС
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