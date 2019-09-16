Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые

16.09.2019 12:06

Гибридная армия Российской Федерации не оставляет попыток раскалить обстановку на линии фронта до предела, стреляя по позициям ВСУ из минометов.

За минувшие сутки, 15 сентября, вооруженные бандформирования "Л/ДНР" и наемники РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

Зафиксировано, как враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В частности, террористы атаковали ВСУ из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружие.

Столкновения с боевиками были дважды неподалеку Авдеевки, трижды вблизи Новогнатовки, недалеко от Николаевки, вблизи Водяного, неподалеку Красногоровки, вблизи Лебединского, недалеко от Пищевика и вблизи Марьинки.

Также оккупанты РФ нападали вблизи Новолуганского, в районе Зайцевого и вблизи Майского. После полуночи "перемирие" вновь было нарушено вблизи Пищевика и Луганского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.



Источник: www.dialog.ua