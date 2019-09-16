Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва

16.09.2019 15:20

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи Нормандской четверки занят написанием нового плана по Донбассу

Об этом пишут Вести

Как известно, встреча лидеров Нормандской четверки запланирована на сентябрь и на ней будет обсуждаться дальнейшая судьба оккупированного Донбасса.

Отмечается, что в рамках встречи стороны будут обсуждать так называемую «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в ОРДЛО, передачу контроля над границей Украине, вывода войск РФ и закрепление особого статуса Донбасса.

Главный пункт, неприемлемый для Киева, — проведение выборов еще до передачи границы с РФ под контроль Украины. Как заявил второй президент Украины и представитель нашей страны в ТКГ Леонид Кучма, во время встречи лидеры ЕС будут подталкивать Владимира Зеленского пойти на уступки Владимиру Путину.

И уже через время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса в Конституции не будет. Однако обязательство по проведению реформы Конституции в «Минске» присутствует — в п. 11, в части децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО, «согласованных с представителями этих районов».

Более того, министр расшифровал внешнеполитическую позицию Владимира Зеленского, обозначив три главных пункта: разведение сил, прекращение огня, восстановление экономических связей. Одновременно, глава парламентского Комитета по внешней политике, опытный дипломат Богдан Яременко заявил, что Минские соглашения означают «капитуляцию», и подчеркнул, что в партии «Слуга народа» сегодня несколько позиций по Донбассу.

Источник, приближенный к президентской партии, заявил, что Верховная Рада и вовсе может повторно проголосовать за Минские соглашения, после чего начнется политическая реализация.

«Я бы не исключал повторного голосования за Минские соглашения в Раде, в той или иной форме. А дальше будет самый сложный момент — политическая реализация», — подчеркнул он.

По мнению экспертов, Россия не заинтересована в дальнейшей дестабилизации ситуации, поскольку ее экономика получает колоссальный урон он международных санкций. Некоторые страны Запада, в свою очередь, также заинтересованы в возобновлении экономических связей с Москвой.

«Северный поток — 2» стоит, Дания и Польша против. Это урон от санкций. И тут вопрос: что дороже РФ — дальше продолжать дестабилизацию Украины или же продвигать свои энергоинтересы в Европу. Полагаю, что существует примерно 50% вероятности, что ради снятия санкций с РФ в части госбанков и частных компаний силы в Кремле, склонные к компромиссам, возьмут верх», — считает политолог Антон Кучухидзе.

Источник: https://politeka.net