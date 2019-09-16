Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва

16.09.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи Нормандской четверки занят написанием нового плана по Донбассу

Об этом пишут Вести

Как известно, встреча лидеров Нормандской четверки запланирована на сентябрь и на ней будет обсуждаться дальнейшая судьба оккупированного Донбасса.

Отмечается, что в рамках встречи стороны будут обсуждать так называемую «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в ОРДЛО, передачу контроля над границей Украине, вывода войск РФ и закрепление особого статуса Донбасса.

Главный пункт, неприемлемый для Киева, — проведение выборов еще до передачи границы с РФ под контроль Украины. Как заявил второй президент Украины и представитель нашей страны в ТКГ Леонид Кучма, во время встречи лидеры ЕС будут подталкивать Владимира Зеленского пойти на уступки Владимиру Путину.

И уже через время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса в Конституции не будет. Однако обязательство по проведению реформы Конституции в «Минске» присутствует — в п. 11, в части децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО, «согласованных с представителями этих районов».

Более того, министр расшифровал внешнеполитическую позицию Владимира Зеленского, обозначив три главных пункта: разведение сил, прекращение огня, восстановление экономических связей. Одновременно, глава парламентского Комитета по внешней политике, опытный дипломат Богдан Яременко заявил, что Минские соглашения означают «капитуляцию», и подчеркнул, что в партии «Слуга народа» сегодня несколько позиций по Донбассу.

Источник, приближенный к президентской партии, заявил, что Верховная Рада и вовсе может повторно проголосовать за Минские соглашения, после чего начнется политическая реализация.

«Я бы не исключал повторного голосования за Минские соглашения в Раде, в той или иной форме. А дальше будет самый сложный момент — политическая реализация», — подчеркнул он.

По мнению экспертов, Россия не заинтересована в дальнейшей дестабилизации ситуации, поскольку ее экономика получает колоссальный урон он международных санкций. Некоторые страны Запада, в свою очередь, также заинтересованы в возобновлении экономических связей с Москвой.

«Северный поток — 2» стоит, Дания и Польша против. Это урон от санкций. И тут вопрос: что дороже РФ — дальше продолжать дестабилизацию Украины или же продвигать свои энергоинтересы в Европу. Полагаю, что существует примерно 50% вероятности, что ради снятия санкций с РФ в части госбанков и частных компаний силы в Кремле, склонные к компромиссам, возьмут верх», — считает политолог Антон Кучухидзе.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Путин, война, Освобождение Донбасса, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх