- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:53
- Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители09:35
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи Нормандской четверки занят написанием нового плана по Донбассу
Об этом пишут Вести
Как известно, встреча лидеров Нормандской четверки запланирована на сентябрь и на ней будет обсуждаться дальнейшая судьба оккупированного Донбасса.
Отмечается, что в рамках встречи стороны будут обсуждать так называемую «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в ОРДЛО, передачу контроля над границей Украине, вывода войск РФ и закрепление особого статуса Донбасса.
Главный пункт, неприемлемый для Киева, — проведение выборов еще до передачи границы с РФ под контроль Украины. Как заявил второй президент Украины и представитель нашей страны в ТКГ Леонид Кучма, во время встречи лидеры ЕС будут подталкивать Владимира Зеленского пойти на уступки Владимиру Путину.
И уже через время глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса в Конституции не будет. Однако обязательство по проведению реформы Конституции в «Минске» присутствует — в п. 11, в части децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО, «согласованных с представителями этих районов».
Более того, министр расшифровал внешнеполитическую позицию Владимира Зеленского, обозначив три главных пункта: разведение сил, прекращение огня, восстановление экономических связей. Одновременно, глава парламентского Комитета по внешней политике, опытный дипломат Богдан Яременко заявил, что Минские соглашения означают «капитуляцию», и подчеркнул, что в партии «Слуга народа» сегодня несколько позиций по Донбассу.
Источник, приближенный к президентской партии, заявил, что Верховная Рада и вовсе может повторно проголосовать за Минские соглашения, после чего начнется политическая реализация.
«Я бы не исключал повторного голосования за Минские соглашения в Раде, в той или иной форме. А дальше будет самый сложный момент — политическая реализация», — подчеркнул он.
По мнению экспертов, Россия не заинтересована в дальнейшей дестабилизации ситуации, поскольку ее экономика получает колоссальный урон он международных санкций. Некоторые страны Запада, в свою очередь, также заинтересованы в возобновлении экономических связей с Москвой.
«Северный поток — 2» стоит, Дания и Польша против. Это урон от санкций. И тут вопрос: что дороже РФ — дальше продолжать дестабилизацию Украины или же продвигать свои энергоинтересы в Европу. Полагаю, что существует примерно 50% вероятности, что ради снятия санкций с РФ в части госбанков и частных компаний силы в Кремле, склонные к компромиссам, возьмут верх», — считает политолог Антон Кучухидзе.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, война, Освобождение Донбасса, Зеленский
- Путин меняет тактику: Украина получила новое предупреждение
- Анекдот «Петь, а Ваньку нашего на Донбассе убили!" - "Молчи, дура, не было у нас никакого Ваньки» - это российская реальность сейчас", - Бабченко
- Саудовский принц в Сочи объявил экономическую войну Путину
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности
- "Нет смысла любой ценой возвращать Донецк и Луганск",- журналист
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:53
- Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители09:35
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва15:20
- Жалобы запрещены: в "ДНР" внезапно приехали кураторы из России15:00
- РосСМИ узнали о планах России и Беларуси создать конфедеративное государство14:20
- НБУ назвал основные признаки фальшивых банкнот 500 гривен (ВИДЕО)14:00
- Разумков рассказал о планах ВР на этой неделе13:40
- Крокодил Фиделя Кастро откусил руку шведскому пенсионеру13:30
- Украинских пенсионеров ждет еще одна надбавка к выплатам до конца года13:20
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Пока два вывода: Сенцов рассказал, как изменилась Украина за время его отсутствия12:48
- В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко12:30
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов