«1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО

17.09.2019 17:25

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети со ссылкой на подконтрольные ОРЛО СМИ рассказал детали обстрела за 16 сентября неподконтрольного Украине Долгого Луганской области в ходе которого «народная милиция ЛНР» понесла серьезные потери.

Гиркин опубликовал информацию ресурса ОРЛО, в котором сказано:

«Официальная информация Народной милиции ЛНР об одном погибшем и одном раненом при вчерашнем обстреле со стороны ВСУ района пгт. Долгое в Славяносербском районе не совсем соответствует действительности, передает donpress.

16.09.2019 в 15:50 в результате попадания ПТУРа в грузовик с военными, один военнослужащий погиб на месте, еще 13 получили множественные ранения различной степени тяжести. Среди них один находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии».