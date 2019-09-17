Последние новости раздела
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было13:30
- «В Горловке очередь стоит, никого не пропускают, в Еленовке за полчаса продвинулись на 6 авто»: ситуация на КПВВ ОРДО13:08
- В Макеевке боевики «ДНР» устроили перестрелку возле ночного клуба12:51
- Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски11:48
- В Донецке во дворе жилого дома мужчина бросил гранату10:58
- Боевики пошли в атаку - ВСУ несут тяжелые потери на Донбассе, есть убитые и раненые10:19
Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения
17.09.2019 17:04
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдают условия отведения тяжелого вооружения.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«14 сентября Миссия констатировала, что 27 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) по прежнему отсутствуют в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области».
Теги: Донбасс, хранение, ОБСЕ, вооружение, ДНР, боевики, гаубицы
Читайте также:
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском
- Боевики «ДНР» размещают вооружение в населенных пунктах Крещатицкое, Покровка и Горловка
- В ОБСЕ рассказали о пропавших танках боевиков
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения
- На Донбассе заметили мощное российское вооружение
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было13:30
- «В Горловке очередь стоит, никого не пропускают, в Еленовке за полчаса продвинулись на 6 авто»: ситуация на КПВВ ОРДО13:08
- В Макеевке боевики «ДНР» устроили перестрелку возле ночного клуба12:51
- «Передвигаются тропами в посадке»: бойцы ВСУ рассказали о провокациях НВф возле Станицы Луганской12:12
- Обмен "всех на всех" под угрозой срыва: глава МИД Пристайко указал на главные риски11:48
- В Донецке во дворе жилого дома мужчина бросил гранату10:58
- «1 погибший 13 раненых»: Гиркин рассекретил потери ОРЛО17:25
- Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения17:04
- Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать16:46
- Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам16:21
- Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения16:02
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- Глава ОБСЕ сделал неожиданное заявление о выборах на оккупированном Донбассе15:25
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- «Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе14:21
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Что чай делает с вашим мозгом: вы обязаны это знать16:46
- Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам16:21
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов15:41
- «Сенцова Путин выпустил играть роль Савченко-2»: Политолог рассказал о проникновенных постах режиссера15:04
- Почему кредиты онлайн стали популярны14:21
- Врачи рассказали, полезно ли просыпаться неспешно22:28
- Как избавиться от осенней депрессии без лекарств: совет эксперта19:19
- Украину атакуют четыре штамма гриппа, корь и дифтерия16:02
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- Стало известно, какая крупа очищает печень от токсинов
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать
- Зеленский уготовил план по Донбассу, Путин в ауте: всплыли детали важного прорыва