Боевики «ДНР» вывели вооружение из мест хранения

17.09.2019 17:04

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдают условия отведения тяжелого вооружения.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«14 сентября Миссия констатировала, что 27 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) по прежнему отсутствуют в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области».