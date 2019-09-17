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Боевики пошли в атаку - ВСУ несут тяжелые потери на Донбассе, есть убитые и раненые
Пресс-центр ООС сообщает о трагических потерях на временно оккупированном Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины в ходе провокаций террористов "Л/ДНР".
В течение суток 16 сентября гибридная армия Российской Федерации и ее боевики "Л/ДНР" 23 раза нарушили режим прекращения огня на линии фронта на Донбассе, передает Диалог.UA.
В частности, враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также террористы "Л/ДНР" били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Самыми "жаркими" точками были позиции вблизи Пищевика, неподалеку Павлополя, вблизи Лебединского, недалеко от Верхнеторецкого, близ Водяного, Опросного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого. Кроме того, враг дважды открывал огонь неподалеку Луганского, вблизи Новотошковского, трижды рядом с Новолуганским, Новгородским и Крымским. За минувшие сутки в ходе обстрелов со стороны оккупантов РФ два военнослужащих ВСУ получили ранения. А уже 17 сентября в зоне ООС во время боевого задания погиб один украинский военнослужащий.
Теги: Донбасс, гибель, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, террористы, Минские соглашения, ООС
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