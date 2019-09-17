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Архив - Донецкая область

Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения

17.09.2019 16:02
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Макеевка и Харцызск временно останутся без водоснабжения

С 18 по 19 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители неподконтрольных Украине Макеевки, Харцызска и пос. Горное Донецкой области.

Об этом сообщил так называемый «директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ» Денис Чуприна, передает donpress.

Представитель ОРДО отметил:

«В связи с подготовительными работами Макеевской фильтровальной станции к работе в зимний период, будет прекращена подача воды на города Макеевка, Харцызск и поселок Горное ориентировочно с 00:00 18 сентября до 19:00 19 сентября».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Макеевка, Харцызск, водоснабжение, потребитель, фильтровальная станция, ОРДО
 
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