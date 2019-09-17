Общественница винит себя в гибели экс-боевика «ДНР» в Мариуполе

17.09.2019 19:05

В Мариуполе в собственной квартире предположительно тремя выстрелами в упор убит боевик «ДНР» Роман Джумаев, среди многочисленных "заслуг" которого – участие в штурме донецкого аэропорта в феврале 2015 года.

В этой истории очень много непонятного. Во-первых, почему террорист оказался де-факто на свободе? Во-вторых, раз он все же был под арестом, как могла стать возможной его ликвидация? Вопрос состоит и в том, может ли иметь место ответная месть, если это убийство можно рассматривать как расплату?

"Мне страшно", – призналась в интервью местная жительница Мариуполя, общественный деятель Маша Украинская (псевдоним), которая сыграла большую роль в истории Джумаева, которая тормошила правоохранителей, судей и общественность. Она рассказала о "бэкграунде" этих событий, поделилась мнением о причинах того, что произошло и собственным прогнозом, пишет from-ua.

- Здравствуйте. Хотела поговорить с вами о том, что произошло с Джумаевым.

- Спасибо. Мне реально очень страшно сейчас.

- Он же убит. Чего вы боитесь сейчас?

- Он убит, меня нет в городе, меня нет в стране. Но я уже посмотрела видео, на котором его мама во всем обвиняет меня.

И я действительно виновата. Я виновата в том, что я показала Джумаева на всю страну.

- Вы могли бы рассказать, с чего началось ваше "близкое знакомство" с террористом?

- В декабре 2018 года ко мне позвонил глава нашей Левобережной районной администрации Мариупольского горсовета Очеретин и попросил о помощи.

Они боролись с МАФами, с незаконной торговлей. Джумаев незаконно поставил киоск и торговал пиццей. Интересно, что на киоске было объявление, что ветеранам АТО предоставляется скидка, на нем был флаг Украины. Когда оказалось, что документов на МАФ нет, его заставили убрать киоск. Вечером того же дня Джумаев приехал домой к жене главы райадминистрации и начал ей угрожать.

Очеретин позвонил мне и попросил помощи. Сказал, что он выяснил, кто такой Джумаев, что это боевик, которого в мае суд выпустил под домашний арест. Он попросил меня как общественника поднять этот вопрос.

Я посмотрела информацию о Джумаеве, сделала запрос в полицию. Так началась эта история.

Через несколько дней мы с представителями райадминистрации и полиции поехали туда, где был его киоск, чтобы его демонтировать. Со мной приехали ветераны АТО. Когда киоск уже погрузили, появился сам Джумаев, начались оскорбления и угрозы в мой адрес.

На свалке, куда мы привезли МАФ, произошел инцидент с сотрудником полиции: Джумаев пшикнул из газового баллончика в полицейского и в одного из наших ребят-АТОшников. По этому факту против него было возбуждено еще одно уголовное дело.

После этого я стала следить за всеми судебными процессами с участием Джумаева.

- Какова была ваша цель?

- Его арест. Моя задача была – показать, что боевик свободно разгуливает по городу, вместо того чтобы сидеть в тюрьме.

Мы писали письма в Высший Совет правосудия о том, что судья, которые его освободили, сделали это незаконно. Когда его посадили в Мариуполе, мы были на процессе. Когда я вернулась в Мариуполь после поездки за рубеж, я узнала, что его опять освободили под домашний арест.

- Убийство Джумаева было ожидаемым для вас?

- Нет, я не думала, что всё так будет. Потому что с мая по декабрь прошлого года он вообще был на свободе, он свободно ходил и торговал, его никто не трогал.

- Почему тронули сейчас?

- Скорее всего, потому что я придала огласку этой истории. Все узнали о нем. Он стал знаковой фигурой.

- Имеем интересную ситуацию: террорист был под домашним арестом и был убит. По поводу его безопасности должны были беспокоиться правоохранители, разве не так?

- Нет, правоохранители не должны были заниматься его безопасностью. Они должны были контролировать, чтобы он не нарушал режим домашнего ареста, чтобы он не выходил из дома.

- Как это можно контролировать? Браслет?

- Да, должны надевать браслет, но у нас в Донецкой области браслетов нет вообще.

- Вы не считаете, что в таком случае нужно было просто физически обеспечить Джумаеву какую-то охрану?

- Почему ему должны были обеспечивать охрану? До этого он несколько месяцев свободно гулял по Мариуполю без охраны.

- Подождите. Человек под домашним арестом. Никто не контролирует, сидит он дома или гуляет. Ему просто верили на слово? Так?

- Полицейские периодически приезжали к нему, контролировали, на месте он или нет. Как часто – это уже надо спрашивать у полиции.

- Что вы прогнозируете сейчас, после убийства?

- На Facebook мне уже угрожают. Пишут в комментариях к моим постам: "Жди, ты будешь следующая". Как я говорила, мама Джумаева заявила, что во всем виновата я.

- Будете ли вы обращаться в правоохранительные органы, чтобы вам предоставили личную охрану?

- Да. Но я хочу сказать об огромной проблеме, которую мы, общественники, пытаемся решить. 25 июня Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения обвиняемым в терроризме и применять домашний арест (решение было принято в ответ на конституционную жалобу народного депутата Украины Надежды Савченко, - Ред.). На основании этого решения Джумаева и отпустили.

Две недели назад мы написали письмо на имя президента Зеленского и в СНБО с просьбой отменить это решение касательно всех этих боевиков. Обращение подписало 15 общественных организаций.

Еще одна проблема: боевиков судят судьи, которые проживают в Донецкой области, а этого быть не должно. Потому что у большинства из них с той стороны есть какой-то бизнес, какие-то связи. Они боятся принимать жесткие решения по боевикам. Мы об этом говорили, но вопрос до сих пор не решен.