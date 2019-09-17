Оккупированный Донбасс умирает: наружу вылезла катастрофа, какой в "Л/ДНР" еще не было

17.09.2019 13:30

Террористы "Л/ДНР" стали открыто жаловаться на рост проблем на оккупированной части Донбасса.

Известный украинский журналист Денис Казанский на своей странице в социальной сети сообщил, что боевики уже не скрывают крупных проблем и открыто рассказали о назревающей катастрофе. В статье от 11 сентября 2019 года в местной газете сообщается о риске отключения электричества в связи с тяжелой ситуации в Луганских электрических сетях, передает Диалог.UA.

У боевиков растут задолженности по зарплатам: людям не платят деньги по четыре месяца. Казанский комментирует сложившуюся ситуацию и пишет, что экономика оккупированной территории разрушается и гибнет на фоне долгов с зарплатами. При этом оккупанты буквально убивают регион и издеваются над местными жителями, покрывая проблемы лживыми историями о помощи братской России.