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Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: Много машин на КПВВ «Новотроицкое»
17.09.2019 09:45
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы все пункты пропуска в Донецкой области работают в штатном режиме.
Так, по данным пограничников, на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/50;
«Марьинка» — 0/70;
«Новотроицкое» — 50/50;
«Гнутово» — 20/20.
Пассажиро-транспортный поток остался почти на уровне предыдущих суток.
В общем через КПВВ последовало 37 000 человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8830 человек и 1020 транспортных средств;
«Марьинка» — 7535 человек и 1325 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7195 человек и 1325 транспортных средств;
«Гнутово» — 3035 человек и 660 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 380 человек.
Теги: Донбасс, граница, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ООС
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