«Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе

17.09.2019 14:21

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о звуке взрыва, прогремевшем около 11:26.

По словам дончан он был такой мощности, что его услышали жители Текстильщика, Лидиевки, Азотного, Семашко, Мандрыкино, передает donpress.

В своих публикациях пользователи пишут:

«Был сильный бум, слышал Текстиль, Лидиевка, Азотный, Семашко, Мандрыкино»

«11.26 одиночный бумк».

На данный момент неизвестно, где именно и в результате чего произошел взрыв.