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«Услышали многие районы»: жители Донецка сообщают о «сильном буме» в городе
17.09.2019 14:21
В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о звуке взрыва, прогремевшем около 11:26.
По словам дончан он был такой мощности, что его услышали жители Текстильщика, Лидиевки, Азотного, Семашко, Мандрыкино, передает donpress.
В своих публикациях пользователи пишут:
«Был сильный бум, слышал Текстиль, Лидиевка, Азотный, Семашко, Мандрыкино»
«11.26 одиночный бумк».
На данный момент неизвестно, где именно и в результате чего произошел взрыв.
Теги: Донецк, Донбасс, звук, пользователь, взрыв, сообщение, соцсети
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