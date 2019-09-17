В Донецке во дворе жилого дома мужчина бросил гранату

17.09.2019 10:58

Во временно оккупированном Донецке в свободном обороте находится большое количество оружия и боеприпасов. Так, на улице Пинтера мужчина бросил гранату во дворе жилого дома.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке на улице Пинтера, 42 в микрорайоне Текстильщик мужчина в ходе ссоры бросил гранату в оппонентов. Звук взрыва был слышен достаточно далеко. Только по счастливой случайности никто не пострадал. По непроверенной информации виновники происшествия задержаны.

Вот как невольные свидетели описывают происшествие:

«14.45 Донецк Что за бах был на Текстильщике Тоже слышали. Какой-то взрыв»,

«Никто не пострадал. Я был буквально в 20 метрах

4 людей в черном уходили с беседки после чего произошел взрыв».