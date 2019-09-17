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В Донецке во дворе жилого дома мужчина бросил гранату
17.09.2019 10:58
Во временно оккупированном Донецке в свободном обороте находится большое количество оружия и боеприпасов. Так, на улице Пинтера мужчина бросил гранату во дворе жилого дома.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке на улице Пинтера, 42 в микрорайоне Текстильщик мужчина в ходе ссоры бросил гранату в оппонентов. Звук взрыва был слышен достаточно далеко. Только по счастливой случайности никто не пострадал. По непроверенной информации виновники происшествия задержаны.
Вот как невольные свидетели описывают происшествие:
«14.45 Донецк Что за бах был на Текстильщике Тоже слышали. Какой-то взрыв»,
«Никто не пострадал. Я был буквально в 20 метрах
4 людей в черном уходили с беседки после чего произошел взрыв».
Теги: Донецк, Донбасс, дом, мужчина, взрыв, граната, задержание, двор
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