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В Макеевке боевики «ДНР» устроили перестрелку возле ночного клуба
Во временно оккупированной Макеевке в районе ночного клуба «Шоколад» боевики «ДНР» устроили между собой перестрелку.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Накануне, 15 сентября 2019 года, в вечернее время, около 18:00, во временно оккупированной Макеевке в районе ночного клуба «Шоколад» боевики «ДНР» устроили перестрелку. Свидетели предполагали, что в результате перестрелки были убитые.
Однако, как выяснилось сегодня, оба «стрелка» остались живы и скрываются от возможных неприятностей. Более того, через соцсети они пытаются выяснить, можно ли уже выходить из дому, не разыскивает ли их «полиция».
Вот как описывают происходящее свидетели в соцсетях:
«Анонимно. Вчера в Макеевке (Кр.Горка, НК шоколад), произошла перестрелка. 2 человека по слухам погибли. Кто что знает?»,
«Анонимно? Один из стрелков интересуется, улеглось ли всё? Можно ли из дома выходить?»,
«Ничего себе....»,
«Оба живы»,
«Руслан, ой косые»,
«Походу никто ниче не знает»,
«По слухам в 18.00 военные что то не поделили!(»
Теги: Донбасс, Макеевка, полиция, ночной клуб, перестрелка, убиты, ДНР, боевики
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