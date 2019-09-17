В оккупированном Енакиево прогремел взрыв: есть раненые

17.09.2019 08:51

Виновником произошедшего стал 22-летний житель оккупированного города. Теперь его ждет "суд" "ДНР" и до 5 лет лишения свободы.

О происшествии сообщили подконтрольные боевикам ресурсы. Оказалось, что 22-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. В таком виде он решил устроить разборки со своими оппонентами. Сначала произошла драка, затем прогремел взрыв, сообщает Диалог.UA.

Зачинщик ЧП в какой-то момент осознав, что не сможет кулаками победить противника, вытащил гранату и бросил боеприпас в двух своих обидчиков. По счастливой случайности пострадавшие выжили, правда получили многочисленные осколочные ранения. 22-летний подрывник задержан, его будут "судить" не только за причинение телесных повреждений, но и за незаконное хранение боеприпасов.