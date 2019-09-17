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В оккупированном Енакиево прогремел взрыв: есть раненые
Виновником произошедшего стал 22-летний житель оккупированного города. Теперь его ждет "суд" "ДНР" и до 5 лет лишения свободы.
О происшествии сообщили подконтрольные боевикам ресурсы. Оказалось, что 22-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. В таком виде он решил устроить разборки со своими оппонентами. Сначала произошла драка, затем прогремел взрыв, сообщает Диалог.UA.
Зачинщик ЧП в какой-то момент осознав, что не сможет кулаками победить противника, вытащил гранату и бросил боеприпас в двух своих обидчиков. По счастливой случайности пострадавшие выжили, правда получили многочисленные осколочные ранения. 22-летний подрывник задержан, его будут "судить" не только за причинение телесных повреждений, но и за незаконное хранение боеприпасов.
Теги: Донбасс, Енакиево, суд, драка, взрыв, алкогольное опьянение, граната, ЧП, ДНР, боевики
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