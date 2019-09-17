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Все отступят назад: Зеленский сообщил, что хочет отвести всех военных от линии фронта на Донбассе
На следующей встрече в Нормандском формате должен быть решен вопрос окончательного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и установлены четкие сроки разведения войск вдоль линии разграничения на Донбассе, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Какие там должны быть шаги? Главные шаги – это решение вопроса – не поднятие темы, а решение вопроса окончательного освобождения всех наших граждан. «Всех на всех» – мы можем так это называть. Второй шаг – окончательное решение с четкими сроками разведения войск: Золотое, Петровское, а затем – четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей контактной линии. Третье – если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы с вами должны понимать, что будут четкие сроки вывода всех войск с оккупированных территорий до выборов», – сказал Глава государства, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, передает dialog.
Зеленский напомнил, что последняя встреча «Нормандской четверки» состоялась в октябре 2016 года. «Поэтому я жду, что эта встреча наконец состоится. Когда у нас в стране война, у нас не может быть встречи раз в три-четыре года. Мы не можем столько ждать, потому что каждый день гибнут наши ребята», – отметил Президент. Он напомнил, что 2 сентября состоялась встреча в Нормандском формате на уровне советников глав государств. «Они все подготовили и сказали, что мы хотим не поднимать на встрече вопросы, а решать их», – подчеркнул Глава государства. Президент Украины надеется, что встреча в Нормандском формате будет результативной. «Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать позицию Украины. Я хочу в это верить. И ожидаю, что встречи в Нормандском формате после этого будут не через три года, а очень часто, пока мы не решим все вопросы, связанные с возвращением наших территорий и прекращением войны», – отметил Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, война, войска, разведение, нормандский формат, обмен пленными, Зеленский
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