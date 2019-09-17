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ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам
17.09.2019 18:14
Подразделения украинской армии разгромили российских оккупантов в окрестностях разрушенного Донецкого аэропорта.
Кадры сняли украинские бойцы в июне нынешнего года, открыв огонь по террористам до оглашения "хлебного перемирия", передает Диалог.UA.
Подразделения украинской армии ответили на мощные обстрелы оккупантов: прибывшие на Донбасс выпускники российских военных вузов открыли огонь из противотанкового оружия по бойцам 93-й бригады "Холодный Яр". "Именно по украинским армейцам, а не на полигонах выпускники-террористы "сдавали экзамены"", - отметили бойцы в сообщении. При этом ВСУ незамедлительно ответили российским оккупантам и нанесли прицельный удар по верхним этажам терминала аэропорта Донецка, откуда велся огонь.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, перемирие, терминал, ВСУ, обстрелы, Донецкий аэропорт
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