ВСУ разгромили российских военных под Донецком: появились кадры мощного контрудара 93-й ОМБр по оккупантам

17.09.2019 18:14

Подразделения украинской армии разгромили российских оккупантов в окрестностях разрушенного Донецкого аэропорта.

Кадры сняли украинские бойцы в июне нынешнего года, открыв огонь по террористам до оглашения "хлебного перемирия", передает Диалог.UA.

Подразделения украинской армии ответили на мощные обстрелы оккупантов: прибывшие на Донбасс выпускники российских военных вузов открыли огонь из противотанкового оружия по бойцам 93-й бригады "Холодный Яр". "Именно по украинским армейцам, а не на полигонах выпускники-террористы "сдавали экзамены"", - отметили бойцы в сообщении. При этом ВСУ незамедлительно ответили российским оккупантам и нанесли прицельный удар по верхним этажам терминала аэропорта Донецка, откуда велся огонь.