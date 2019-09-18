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Генерал о нынешней ситуации на Донбассе: Там ведется окопная война
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии «Обозревателю» выразил мнение, что на Донбассе сейчас ведется «окопная война», передает replyua.net.
По словам эксперта, спустя всего несколько дней после объявления «хлебного перемирия» террористы и российские оккупационные войска начали активизироваться. На сегодняшний напряжение находится на наивысшей стадии. Богдан считает, что одной из причин сложившейся ситуации стало отсутствие понимания того, что такое мир на Донбассе и как его достичь.
Вместе с тем, генерал отметил, что на Донбассе отмечаются определенные «подвижки» в пользу Украины. «Нам удалось стабилизировать ситуацию на Донбассе, мы начали возвращать территорию. Активная оборона способствовала тому, что боевики и российские оккупационные войска немного умолкли», - сказал Богдан.
Но при этом генерал уверен, что сейчас, когда не все понимают, что собой представляет мир и как его достигать, Украину пытаются подталкивать. «Как? Активизацией действий на фронте. В последние недели наблюдалось наращивание активности, в августе был достигнут апогей, и он продолжается. Фактически ведется окопная война», – констатировал генерал.
Теги: Донбасс, война, генерал, ДНР, ЛНР
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