Генерал о нынешней ситуации на Донбассе: Там ведется окопная война

18.09.2019 13:50

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в комментарии «Обозревателю» выразил мнение, что на Донбассе сейчас ведется «окопная война», передает replyua.net.

По словам эксперта, спустя всего несколько дней после объявления «хлебного перемирия» террористы и российские оккупационные войска начали активизироваться. На сегодняшний напряжение находится на наивысшей стадии. Богдан считает, что одной из причин сложившейся ситуации стало отсутствие понимания того, что такое мир на Донбассе и как его достичь.



Вместе с тем, генерал отметил, что на Донбассе отмечаются определенные «подвижки» в пользу Украины. «Нам удалось стабилизировать ситуацию на Донбассе, мы начали возвращать территорию. Активная оборона способствовала тому, что боевики и российские оккупационные войска немного умолкли», - сказал Богдан.



Но при этом генерал уверен, что сейчас, когда не все понимают, что собой представляет мир и как его достигать, Украину пытаются подталкивать. «Как? Активизацией действий на фронте. В последние недели наблюдалось наращивание активности, в августе был достигнут апогей, и он продолжается. Фактически ведется окопная война», – констатировал генерал.