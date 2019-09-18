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Неподконтрольная Украине Еленовка обесточена из-за обстрела
18.09.2019 21:15
Неподконтрольный Украине поселок Еленовка, расположенный к югу от неподконтрольного Украине Донецка обесточен в результате обстрела. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР».
Представители ОРДО отметили:
«Сегодня район поселка Еленовка подвергся обстрелу, повреждения получила высоковольтная линия 110 кВ „СбТЭС — Еленовка тяговая № 2“, которая питает железную дорогу, хлебозавод и абонентов Докучаевского РЭС».
Без света остались 925 бытовых абонентов, детский сад и школа.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, обстрел, Еленовка
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