План Зеленского по Донбассу рассекречен: «не можем ждать», всплыли роковые детали

18.09.2019 12:15

Раскрыты детали плана президента Владимира Зеленского по оккупированному Донбассу

Об этом пишет пресс-служба МИД Украины, цитируя министра Вадима Пристайко, который дал интервью журналистам из Die Welt

В частности, глава государства Владимир Зеленский стремится достичь прогресса по завершению войны на Донбассе, развязанной Российской Федерацией, в ближайшие шесть месяцев.

«Я могу говорить исключительно о наших ожиданиях. Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса в течение следующих шести месяцев. Что планирует Кремль, я не знаю. Он скорее ожидал, что украинский народ обессилит и будет давить на свое правительство согласиться с агрессией. Но такого не произошло», – цитирует пресс-служба Вадима Пристайко.

Глава МИД Украины утверждает, что президент Владимир Зеленский хотел бы расширить нормандский формат за счет таких союзников, как Великобритания и Соединенные Штаты.

«Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро не увидим прогресс в нормандском процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, принесут большую эффективность процессу», – подытожил Пристайко.

Ранее сообщалось, что украинское общество хочет крови предыдущей власти. Об этом в видеоинтервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, нынешней власти это пока не касается. Именно поэтому инцидент с кнопкодавством в рядах «Слуги народа» не завершился лишением мандата. Тем более, реакция самого Владимира Зеленского не была инертной, как у равнодушного к нарушениям предшественника.

«Он отреагировал прямо матом и один из представителей «Слуги народа» об этом рассказал. И это действительно выглядело унизительно для этих депутатов, когда они извинялись перед всей Верховной Радой», — говорит Клочок.

Инцидент также намекает на мысль, что императивный мандат, несмотря на неодобрение действующими депутатами, скорее всего, будет таки принят, считает эксперт. В общем, депутатам стоит в конце концов довериться Владимиру Зеленскому, ведь ответственность в результате ложиться только на него.

Источник: https://politeka.net