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Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС

18.09.2019 18:52
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Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС

В Украине ведется подготовка отвода войск по всей линии фронта в Донбассе.

Об этом командующий ООС Владимир Кравченко заявил на встрече с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, передает штаб ООС.

"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - сказал Кравченко.

Во время встречи также обсуждались актуальные вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия и жителей, проживающих вплотную к линии соприкосновения.

Данное заявление вызвало опасение у проукраинских настроенных граждан. Они считают, что это может угрожать прежде всего Мариуполю.

"Не стоит говорить, насколько важен для оккупационных властей и России Мариуполь - порт с двумя крупными металлургическими комбинатами. Да и почти миллион населения - тоже не будет лишним мобилизационным потенциалом для стремительно схлопывающейся в количестве и качестве "народной милиции"", - пишет в ФБ Михайло Жирохов.

За дополнительными комментариями 0629 обратились в Штаб ООС. Пресс-служба военнослужащих пояснила, что в качестве подготовительных мероприятий могут выступать и совещания. Когда это будет - еще не известно, т.к. полностью не завершен развод сил и средств на территории Станицы Луганской. Так что полный развод по всей линии фронта можно рассматривать только в качестве перспективы, как следующего шага в решении Донбасского вопроса.

Также в Штабе пообещали, что о дальнейших мероприятиях будут сообщать на пресс-конференциях.

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, войска, ДНР, ЛНР, отвод, ООС
 
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