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В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе
На Донбассе силы и средства будут разводить не сразу по всей линии разграничения, а участками, и в случае, если то же самое будут делать боевики.
Как передает replyua.net, об этом руководитель Министерства обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью «Радио Свобода», назвав такой шаг «не отступлением, а разведением». «Прежде всего, оно не будет разводиться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно», - сказал Загороднюк.
Министр также добавил, что Генштаб ВСУ сейчас занимается подготовкой плана разведения. «Конечно же, по каждому из этих участков будет идти подготовка, будут даваться объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и тому подобное», - сказал Загороднюк.
Он сообщил, что разведение должно проводиться технически правильно, поскольку украинские военные на тех позициях, где они стоят, создали уже целую систему укреплений.
Теги: Донбасс, война, войска, ДНР, ЛНР, Минобороны, ООС
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