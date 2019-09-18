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Все, кто против «комендантского часа» в ОРДО, будут отправлены в стройбаты – Ходаковский
Бывший командир подразделения незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский весьма возмутился претензиями некоторых жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые недовольны тем, что в «ДНР» действует «комендантский час», и желают его отменить.
Как информирует replyua.net, свой комментарий относительно этого Ходаковский сделал в интервью пропагандистским средствам массовой информации.
Таким образом, Александр Ходаковский подчеркнул, что в «республике» необходим воинский призыв. Также он подчеркнул, что в те дни, когда главари незаконных вооруженных формирования отменяют «комендантский час», то кое-какие жители ОРДО до утра гуляют. «Они гуляют, и забывают, что совсем рядом сейчас проходят боевые действия», - отметил террорист. Также он добавил, что к боевым действиям нужно привлекать всех.
По его мнению, к участию боевых действий необходимо «привлечь всех». И все из-за того, что у незаконных вооруженных формирований не хватает сил без дополнительной мобилизации, чтобы противостоять Вооруженным силам украинского государства. Он подчеркнул: «Лично я бы всех этих противников комендантского часа собрал в стройбаты и пусть бы работали на благо республики, восстановлении поврежденных зданий. Одели сапоги, форменную одежду и заставил работать. Работы ну просто очень много».
Теги: Донбасс, комендантский час, Ходаковский, стройотряды, ОРДО
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