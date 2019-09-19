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Боевики "Л/ДНР" резко сменили тактику обстрелов ВСУ на Донбассе накануне отвода войск
Пресс-центр Объединенных сил зафиксировал новые попытки российско-оккупационных войск прорвать оброну Вооруженных сил Украины на Донбассе с целью захватить новые территории.
За прошлые сутки, 18 сентября, вооруженные формирования "Л/ДНР" и ее наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, пишет Диалог.UA. Известно, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Штаб ООС сообщает о том, что террористы "Л/ДНР" совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Березового и Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела защитников Украины в районе Травневого и Крымского из таких же видов вооружения. К счастью, за минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов со стороны ВСУ не было.
Уже с начала текущих суток оккупанты 2 раза нарушили режим тишины возле Николаевки и Золотого.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР, ВСУ, ООС
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- В Минобороны рассказали, как будут разводить силы на Донбассе21:00
- «Формула Штайнмайера»: росСМИ сообщают, что Украина отказалась подписывать данное обязательство19:16
- Украина готовится к полному отводу войск, - командующий ООС18:52
- "Укрзализныця" отменила поезд Мариуполь-Киев-Жмеринка16:30
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