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«Мост имел важное значение»: Гиркин рассказал детали взрыва моста в Луганске
19.09.2019 11:30
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети рассказал детали взрыва объездного моста в неподконтрольном Украине Луганске, который произошел сегодня ночью.
Так, Гиркин сообщает, что мост имел важное значение и сообщил о значительных повреждениях:
«В Луганске сегодня ночью произошел теракт. Подорван мост в районе лесоторгового склада. Было заложено два взрывных устройства. Один взрыв произошел в 23:50, второй в 00:15. 2 и 3 опоры моста разрушены до основания. Этот мост был объездным и имел важное значение для Луганска — через него ездили все фуры».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, взрыв, мост, ДНР, ЛНР, Гиркин
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