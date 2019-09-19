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Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»

19.09.2019 08:47
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Украина в Минске озвучила условия реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская сторона на сегодняшних переговорах в Минске выдвинула условия реализации «формулы Штайнмайера». Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Так, на своей странице в соцсети, Олифер написала, что по словам украинской стороны, реализация «формулы Штайнмайера» возможна только при условии выполнения следующих пунктов:

-полное прекращение огня;

-обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

-вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

-разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

-обеспечение работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

-установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.

Также, Олифер добавила:

«Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определения возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках. Достигнут значительный прогресс по взаимному одновременного освобождения удерживаемых лиц. Обсуждены ход восстановления моста в Станице Луганской».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, Минск, конфликт, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
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