«Война на Донбассе заканчивается?»: В пресс-центре ООС сообщили об улучшении ситуации на фронте

19.09.2019 12:03

На Востоке Украины в зоне проведения Операции объединенных сил террористы провели пять обстрелов за минувшие сутки. В результате вражеских провокаций потерь с украинской стороны не было зафиксировано. В сообщении пресс-центра ООС говорится, что за 18 сентября наемники Путина нарушили режим прекращения огня пять раз, о чем пишет replyua.net.



В частности, в сообщении отмечается, что вражеские силы обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов разных систем, а также стрелкового оружия. В это же время говорится, что днем ранее, 17 сентября враг также пять раз обстрелял на Донбассе позиции ВСУ, однако применяя запрещенное Минскими соглашениями минометы 82-миллиметрового калибра. Тогда один украинский военный погиб, еще двое военных получили ранения.



В сообщении пресс-центра ООС говорится: «За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было. От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня». Напомним, ранее мы уже сообщали, что в Министерстве обороны обнародовали данные о том, что Российская Федерация перебрасывает на Донбасс кадровых военных из элитных подразделений спецназа, а на офицерские должности назначает выпускников ВУЗов России.