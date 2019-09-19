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«ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин
Несколько дней тому назад, в понедельник, 16 сентября, подразделения армии Украины из противотанковой управляемой ракеты подорвали грузовик с российскими наемниками, о чем на своей странице в социальной сети рассказал бежавший из «ДНР» главарь донецких террористов Игорь Гиркин, пишет replyua.net.
Последствиями прямого попадания в грузовик стала гибель одного из наемников, еще тринадцать боевиков получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время один из террористов находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Ссылаясь на данные луганского паблика в соцсети «ВКонтакте», Гиркин заявил, что террористы были подорваны выстрелом из ПТУРа. Это произошло в минувший понедельник около 16 часов в районе поселка городского типа Долгое, что в Славяносербском районе.
Гиркин написал: «Официальная информация «народной милиции ЛНР» об одном погибшем и одном раненом при вчерашнем обстреле со стороны ВСУ района пгт. Долгое в Славяносербском районе не совсем соответствует действительности. 16.09.2019 в 15 часов 50 минут в результате попадания ПТУРа в грузовик с военными один военнослужащий погиб на месте, еще 13 получили множественные ранения различной степени тяжести. Среди них один находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии». В настоящее время никакой подтверждающей данное происшествие на Донбассе информации со стороны украинских военных опубликовано не было.
Теги: Донбасс, война, жертвы, ВСУ, Гиркин
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