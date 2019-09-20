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Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет

20.09.2019 12:32
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Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет

Представители незаконных вооруженных формирований 19 сентября обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
 В прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь в районе Николаевки, Богдановки, Водяного, Новотроицкого и Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Золотого, Орехово, Луганского, Травневого и Новолуганского.  

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку от Новолуганского.
 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, военные, потери
 
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