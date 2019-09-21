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Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе

21.09.2019 18:30
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Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе

Война в Донбассе завершится уже в 2020 году. Об этом сообщил российский астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба, передает esoreiter.ru

«Что касается Украины, то для нее прогноз вполне оптимистичный. В 2020 году закончится многолетняя война на востоке Украины», — сказал Глоба.

Ранее другой астролог Влад Росс заявлял, что в 2021 году никакой войны на Украине однозначно не может быть, потому что на тот момент Юпитер и Сатурн войдут в зодиакальный знак Водолея.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, конфликт, астролог
 
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