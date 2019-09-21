Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении

21.09.2019 19:06

С 29 октября 2019 года жители ОРДЛО, не достигшие 16-летнего возраста, не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении. Соответствующие объявления появились сегодня на всех украинских КПВВ.

Сообщается, что новые правила определены Постановлением Кабинета министров Украины № 815 от 17 июля 2019 года «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и выезда лиц, перемещения товаров с этих территорий», который вступает в силу 29 октября 2019 года.

Подробно ознакомится с текстом постановления можно на сайте Верховной Рады Украины.

Жители ОРДЛО начали активно обсуждать эту новость в соцсетях:

«С 29 октября 2019 года для пересечения КПВВ детям до 14 лет необходимо иметь заграничный паспорт Украины, либо справку, что документы на получение паспорта поданы. Со справкой только месяц. Ее срок не может быть больше 20 рабочих дней (регламент госуслуги по выдаче паспорта). С 14 лет можно пересекать с внутренним украинским паспортом»,

«Я сейчас звонила на горячую линию СБУ с вопросами по этой постанове. Они так же трактуют это новшество. Дети до 14 лет для пересечения линии разграничения должны предоставить свидетельство о рождении и загранпаспорт. Дети от 14 лет — паспорт гражданина Украины (ID- карту) и загранпаспорт. С 16 лет пересечение без сопровождения родителей по собственному пропуску. До 16 лет на детский загранпаспорт оформлять пропуск не нужно»,

«Прочитала я это постановление, там написано паспорт, загранпаспорт, удостоверение постоянного проживания и все через запятую. То есть должен быть какой-то один из перечисленных документов, а не все сразу. То есть у ребенка до 16 лет должна быть ID-карта или загранпаспорт, читайте внимательно, а потом сейте панику».

Источник: https://donpress.com