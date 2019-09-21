Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление

21.09.2019 20:09

Разведение войск в зоне проведения ООС на Донбассе стратегически важное для Украины решение, и это вовсе, не «отступление» украинцев, как многие сограждане думают

Подробностями и планами по разведению сил на Донбассе поделился глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк, пишут украинские СМИ. Так отвечая на вопрос, будет ли процесс отступления в захваченных в «серой зоне» объектов, тот ответил:

«Это не отступление, это — разведение. Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос безопасности. Потому что, если разведение, то разведение по правилам — это снизит много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена», — отметил Загороднюк, передает.

Правильная реализация стратегического плана оборонного ведомства снизит ряд ключевых рисков, считает Загороднюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую задачу. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Формулировка звучит как: «разработать динамический план обороны».

Планируется создать масштабный план, который, по словам Загороднюк, будет периодически пересматриваться, ориентируясь по ситуации:

«Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», — заявил Загороднюк.

Напомним и о том, что президент РФ Владимир Путин рискует потерять власть в Кремле уже этой осенью. Такой прогноз озвучил еще недавний адепт агрессивной политики Кремля, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин. Так, один из главных убийц Кремля увидел предпосылки к перевороту в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, как рассказывает Стрелков-Гиркин, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии.

Более того, как отметил бывший боевиков на Донбассе, сегодняшняя российская оппозиция действует так, как не было даже при протестах на Болотной площади. Таким образом, Игорь Стрелков-Гиркин намекнул, что Владимир Путин может потерять трон уже к зиме.

Также экс-адепт агрессивной политики Кремля уверен, что давление на Путина будет еще больше. Это связано с выборами, которые должны пройти уже в ближайшую осень. Оппозиция устроит множество сюрпризов для текущей власти, они будут как на выборах, так и за пределами избирательных участков.