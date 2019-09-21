- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление20:09
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление
Разведение войск в зоне проведения ООС на Донбассе стратегически важное для Украины решение, и это вовсе, не «отступление» украинцев, как многие сограждане думают
Подробностями и планами по разведению сил на Донбассе поделился глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк, пишут украинские СМИ. Так отвечая на вопрос, будет ли процесс отступления в захваченных в «серой зоне» объектов, тот ответил:
«Это не отступление, это — разведение. Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос безопасности. Потому что, если разведение, то разведение по правилам — это снизит много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена», — отметил Загороднюк, передает.
Правильная реализация стратегического плана оборонного ведомства снизит ряд ключевых рисков, считает Загороднюк.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед отечественными военными поставил стратегическую задачу. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк. Формулировка звучит как: «разработать динамический план обороны».
Планируется создать масштабный план, который, по словам Загороднюк, будет периодически пересматриваться, ориентируясь по ситуации:
«Параллельно будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ. И в каждом из этих видов будет план развития, который будет базироваться на угрозах, которые мы видим перед Украиной, или сейчас или в перспективе. Дальше уже вопрос фокуса», — заявил Загороднюк.
Напомним и о том, что президент РФ Владимир Путин рискует потерять власть в Кремле уже этой осенью. Такой прогноз озвучил еще недавний адепт агрессивной политики Кремля, экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин. Так, один из главных убийц Кремля увидел предпосылки к перевороту в массовых протестах против ареста журналиста Ивана Голунова. К тому же, как рассказывает Стрелков-Гиркин, ситуацию усугубит провал Российской Федерации на Донбассе и в Сирии.
Более того, как отметил бывший боевиков на Донбассе, сегодняшняя российская оппозиция действует так, как не было даже при протестах на Болотной площади. Таким образом, Игорь Стрелков-Гиркин намекнул, что Владимир Путин может потерять трон уже к зиме.
Также экс-адепт агрессивной политики Кремля уверен, что давление на Путина будет еще больше. Это связано с выборами, которые должны пройти уже в ближайшую осень. Оппозиция устроит множество сюрпризов для текущей власти, они будут как на выборах, так и за пределами избирательных участков.
Теги: Донбасс, войска, Минобороны
- Российских военных вывели с Донбасса – новый ход Кремля
- Неутешительный прогноз для Донбасса: Россия еще два-три года будет держать здесь свои войска и раскачивать ситуацию
- Україна готова надати «зелений коридор» для виведення російських військ з Придністров'я
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- Растет смена: в России сегодня проведут парад детских войск
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление20:09
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Отвод войск на Донбассе: в Минобороны сделали жесткое заявление20:09
- На Львовщине неизвестные заблокировали вагоны с углем19:40
- Первый удар – по Калининграду: озвучен план США на Третью мировую19:20
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины18:42
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир 18:10
- Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре17:49
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Эта еда поможет «обмануть» чувство голода20:21
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе