«Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО

22.09.2019 22:34

Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб показал, как выглядит один из наиболее пострадавших от боевых действий район города — Трудовские.

По словам блогера, на шестом году войны здесь довольно много поврежденных зданий и на улицах очень не многолюдно, передает donpress.

В комментарии к видео блогер уточнил:

«Донецк — город контрастов! Блеск и… Трудовские. Окраина Сегодня! Сегодня покажу Вам Реальный Донецк, Петровский Район, Жилпощадка, Трудовские — это западная Окраина города. Какова жизнь в Донецке на окраинах?!»