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«Блеск и … Трудовские»: блогер показал, как живут окраины Донецка. ВИДЕО
22.09.2019 22:34
Житель неподконтрольного Украине Донецка на своем канале в Ютуб показал, как выглядит один из наиболее пострадавших от боевых действий район города — Трудовские.
По словам блогера, на шестом году войны здесь довольно много поврежденных зданий и на улицах очень не многолюдно, передает donpress.
В комментарии к видео блогер уточнил:
«Донецк — город контрастов! Блеск и… Трудовские. Окраина Сегодня! Сегодня покажу Вам Реальный Донецк, Петровский Район, Жилпощадка, Трудовские — это западная Окраина города. Какова жизнь в Донецке на окраинах?!»
Теги: Донецк, Донбасс, видео, жизнь, здание, улица, повреждения, пострадавшие
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