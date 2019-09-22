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Горловчане рассказали о разграблении конструкций одного из супермаркетов «Амстор»
22.09.2019 17:46
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине Горловки сообщают о разграблении конструкций супермаркета «Амстор», расположенного на пятом квартале.
Горловчане сообщают, что в супермаркете уже, якобы снимают остекление:
«Горловка призывает малоимущих горожан успеть принять участие в дерибане квартальского Амстора! Поспешите, наша поселковая цыганва уже вовсю потрошит его недра: цыганчата из супермаркетовских корзинок воздушных змеев мастерят».
Источник: donpress
Теги: Донбасс, Горловка, цыгане, супермаркет, Амстор, соцсети, грабеж
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