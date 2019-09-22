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Госдума РФ резко ответила главарю "ДНР" Пушилину: "Не актуально"
Депутат Госдумы РФ Константин Затулин поставил крест на мечтах донецких сепаратистов о присоединении "Л/ДНР" к России.
Внимание на громкое заявление депутата РФ обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает Диалог.UA.
В Госдуме резко ответили главарю "ДНР" Денису Пушилину, который в поездке в Москву размечтался о присоединении Донбасса к РФ. Депутат Затулин назвал "неактуальными" мечты донецких сепаратистов. "На официальном уровне Москва исходит из того, что при соблюдении определенного статуса "республик" Донбасса, амнистии, сохранения вооруженных формирований (милиции), наличии прямых контактов и связей с Россией для "ДНР" и "ЛНР" - они остаются частью Украины. Такова сегодня ситуация", - заявил представитель Госдумы РФ в эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Казанский был впечатлен тем, как откровенно россияне "послали" Пушилина и остальных поклонников "русского мира" на Донбассе. "Уже не знают, как сказать, чтоб наконец дошло. Только какой-нибудь Пушилин снова брякнет чушь про "путь в Россию", как сразу в ответ пинок - пшшел вон!" - прокомментировал он скандал.
Теги: Россия, Донбасс, депутат, амнистия, Госдума, ДНР, ЛНР, Пушилин
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