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Ходаковский признал катастрофу в "ДНР": "Нищие, ничего нет, хоронить людей не на что"
Экс-главарь группировки "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на плохое обеспечение Россией боевиков "ДНР". "Крик души" террорист Ходаковский обнародовал на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.
Россия, по всей видимости, весьма сильно урезала финансирование террористических "Л/ДНР". Группировки "народных республик" еле сводят концы с концами. Это признал и Ходаковский, который после длительной "ссылки" недавно вернулся в "ДНР". "Дают ровно столько, чтобы не "склеить ласты ": денежное и вещевое довольствия, суточные пайки....Да, берет на себя затраты по обеспечению теплом, водой и электроэнергией мест постоянной дислокации. Но ни бревен для укрепления позиций, ни песка, ни мешков, ни инструмента, ни средств защиты, ни обезболивающих и противошоковых, ни автотранспорта - нового ничего нет, а то, что есть старого, - ремонтируют за свой счет. Да что там говорить - своих погибших хоронят, скидываясь с зарплаты", - плачется экс-главарь "Востока".
Теги: Донбасс, катастрофа, нищета, ДНР, Ходаковский
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