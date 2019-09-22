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На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик
22.09.2019 12:48
На немногих работающих шахтах на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдаются мероприятия по технике безопасности. Так, на шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Вчера, 21 сентября 2019 года, во временно оккупированном н.п. Кировское на шахте «Комсомолец Донбасса» на горизонте 810 метров, на конвейерной выработке 6 западной лавы пласта I7 травмирован проходчик 1990 года рождения.
Пострадавший транспортирован в ЦГБ г. Кировское.
Теги: Донбасс, шахтер , Донецкая область, госпитализация, травма, шахта "Комсомолец Донбасса"
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