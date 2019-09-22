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Архив - Донецкая область

На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик

22.09.2019 12:48
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На шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик

На немногих работающих шахтах на временно оккупированных территориях Донецкой области не соблюдаются мероприятия по технике безопасности. Так, на шахте «Комсомолец Донбасса» травмирован проходчик.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера, 21 сентября 2019 года, во временно оккупированном н.п. Кировское на шахте «Комсомолец Донбасса» на горизонте 810 метров, на конвейерной выработке 6 западной лавы пласта I7 травмирован проходчик 1990 года рождения.
Пострадавший транспортирован в ЦГБ г. Кировское.



Теги: Донбасс, шахтер , Донецкая область, госпитализация, травма, шахта "Комсомолец Донбасса"
 
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