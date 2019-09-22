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Архив - Донецкая область

Боевики снова ударили по украинским военным: подробности

22.09.2019 07:49
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Боевики снова ударили по украинским военным: подробности

21 сентября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза неподалеку Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новотроицкого, а также Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку от Южного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новозвановка – из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Майорская – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганское, а также Луганского – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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