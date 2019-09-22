Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

НВФ активно применяют тяжелую артиллерию в зоне ООС

22.09.2019 09:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
НВФ активно применяют тяжелую артиллерию в зоне ООС

За прошедшие сутки в зоне ООС члены НВФ применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник применял запрещенные минометы калибра 82 мм. Обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Всего за сутки зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Подразделения НВФ обстреливали позиции ВСУ четыре раза неподалеку Водяного, дважды неподалеку Лебединского, вблизи Новотроицкого, а также Богдановки.

Также, они вели обстрелы неподалеку от Пивденного, Новозвановки, Майорска, вблизи Новолуганского, а также Луганского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов у ВСУ не было.

С начала текущих суток по состоянию на 07:00 22 сентября 2019 года НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки — из стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, артиллерия, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх