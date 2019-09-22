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НВФ активно применяют тяжелую артиллерию в зоне ООС
За прошедшие сутки в зоне ООС члены НВФ применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник применял запрещенные минометы калибра 82 мм. Обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Всего за сутки зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Подразделения НВФ обстреливали позиции ВСУ четыре раза неподалеку Водяного, дважды неподалеку Лебединского, вблизи Новотроицкого, а также Богдановки.
Также, они вели обстрелы неподалеку от Пивденного, Новозвановки, Майорска, вблизи Новолуганского, а также Луганского.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов у ВСУ не было.
С начала текущих суток по состоянию на 07:00 22 сентября 2019 года НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки — из стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, артиллерия, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, Минские соглашения, ООС
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