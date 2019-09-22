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Архив - Донецкая область

Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией

22.09.2019 20:48
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Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что участие так называемой «делегации ДНР» в международной выставке в Сирии якобы, может стать «платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.

По словам Пушилина, на выставке в Дамаске"республика» продемонстрировала возможности «металлургии, машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства ОРДО». Главарь НВФ добавил:

«Представителей сирийского бизнеса и зарубежных компаний привлекла продукция, выпускаемая рядом наших предприятий. Уверен, что участие делегации Донецкой Народной Республики в международной выставке в Сирии станет отправной платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества».



Теги: экономика, Донбасс, бизнес, выставка, Сирия, делегация, сотрудничество, ДНР, Пушилин
 
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