Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией

22.09.2019 20:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что участие так называемой «делегации ДНР» в международной выставке в Сирии якобы, может стать «платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества».

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.

По словам Пушилина, на выставке в Дамаске"республика» продемонстрировала возможности «металлургии, машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства ОРДО». Главарь НВФ добавил:

«Представителей сирийского бизнеса и зарубежных компаний привлекла продукция, выпускаемая рядом наших предприятий. Уверен, что участие делегации Донецкой Народной Республики в международной выставке в Сирии станет отправной платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества».