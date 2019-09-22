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Пушилин надеется на расширение «внешнеэкономического сотрудничества» с Сирией
22.09.2019 20:48
Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что участие так называемой «делегации ДНР» в международной выставке в Сирии якобы, может стать «платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества».
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.
По словам Пушилина, на выставке в Дамаске"республика» продемонстрировала возможности «металлургии, машиностроения, пищевой промышленности и сельского хозяйства ОРДО». Главарь НВФ добавил:
«Представителей сирийского бизнеса и зарубежных компаний привлекла продукция, выпускаемая рядом наших предприятий. Уверен, что участие делегации Донецкой Народной Республики в международной выставке в Сирии станет отправной платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества».
Теги: экономика, Донбасс, бизнес, выставка, Сирия, делегация, сотрудничество, ДНР, Пушилин
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