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«Усиленные патрули с необычными шевронами»: дончане сообщают об активности НВФ в центре города
22.09.2019 11:08
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях сообщают об усилении патрулей членов НВФ на центральных улицах города.
По информации дончан, в составе патрулей замечены сотрудники «МВД ДНР» с необычными шевронами:
«Донецк ДФ По центру города наблюдаю некий нездоровый движ — усиленные патрули в составе ментов и комендачей с какими-то доселе невиданными шевронами!», передает donpress.
О причине усиления патрулей горожане не сообщают.
Теги: Донецк, Донбасс, МВД, патруль, ДНР, соцсети, шевроны, НВФ
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