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Архив - Донецкая область

В районе н.п. Петровское и Стыла боевики «ДНР» укрепляют позиции

22.09.2019 09:48
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В районе н.п. Петровское и Стыла боевики «ДНР» укрепляют позиции

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированных н.п. Петровское и Стыла укрепляют свои позиции.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 сентября 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«19 сентября Наблюдатели видели, как 6 человек в одежде военного типа укрепляли позицию и кран, с помощью которого закладывали бетонные плиты на дороге между Петровским и н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка), к северо-востоку от участка разведения в районе Петровского».



Теги: Донбасс, укрепление, ОБСЕ, ДНР, боевики, соцсети, позиции
 
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