"Впаривают силой", - оккупанты готовятся оставить Донбасс и пошли на крайние меры

22.09.2019 21:19

Россия уже начала принудительно раздавать свои паспорта жителям оккупированных районов Донбасса. Вслед за боевиками "Л/ДНР" соответствующий приказ поступил медикам и сотрудникам "государственных" предприятий.

Инсайдом об активности оккупанта поделился в Twitter аккаунт под ником "Ежик Донецкий", передает Диалог.UA.

В "ДНР" российские паспорта уже начали выдавать в принудительном порядке. По всей видимости, ажиотаж на гражданство РФ оказался не так велик, как ожидали в Москве. "Оккупанты продолжают всем впаривать свой аусвайс. Активно взялись за работников медицины. Угрожают уволить, если те в скором времени не получат российские паспорта. Похожая ситуация и на заводах, где все работники должны оформить красную книжку, или пойдут искать другую работу", - рассказал дончанин. Информацию частично подтвердил пользователь Twitter Matko Destanov. По его данным, руководство больниц действительно начало собирать списки работников, которые будут получать паспорт РФ. Однако увольнять пока не угрожают, отметил он. "Ситуация по укомплектованности штатов в медицине настолько плачевна,что перестали не то что грозить увольнениями, а, наоборот, принимают откровенных тупиц и алкашей", - сообщил источник. С чем связана такая спешка оккупантов, не ясно. Но можно предположить, что РФ хочет раздать как можно больше своих аусвайсов до того, как Донбасс вернется под контроль Киева. Это случится очень скоро, уверяют эксперты.