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Архив - Донецкая область

В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции

23.09.2019 18:31
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В ОРДО подорвался на мине член НВФ из Франции

Воевавший на стороне подразделений НВФ ОРДО российский писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети сообщил о подрыве на мине члена НВФ, приехавшего на Донбасс из Франции Эрвана Кастеля.

Прилепин отметил, что Кастель «выполнял боевое задание» на линии разграничения и после подрыва на мине находится в очень тяжелом состоянии:

«Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Франция, мина, ОРДО, НВФ
 
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