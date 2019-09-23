В Волновахе появилось "Безопасное такси"

23.09.2019 16:40

Первые отметки «Безопасное такси» получили водители, которые несколько недель назад прошли обследование в Волновахском наркологическом диспансере. С сегодняшнего дня граждане могут выбрать для своей поездки безопасный транспорт, пишет ВВ по информации пресс-службы Волновахской полиции.

Главной целью программы «Безопасное такси» является сохранение здоровья и жизни пассажиров, пользующихся услугами такси.

В рамках социальной программы правоохранители уже проверили более 20 водителей, которые предоставляют гражданам услуги перевозки.

Несколько раз в месяц правоохранители проверяют состояние водителей перед выездом на линию обслуживания, и каждый раз такие проверки делаются избирательно и неожиданно для водителей.