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Архив - Донецкая область

В Волновахе появилось "Безопасное такси"

23.09.2019 16:40
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В Волновахе появилось "Безопасное такси"

Первые отметки «Безопасное такси» получили водители, которые несколько недель назад прошли обследование в Волновахском наркологическом диспансере. С сегодняшнего дня граждане могут выбрать для своей поездки безопасный транспорт, пишет ВВ по информации пресс-службы Волновахской полиции.
Главной целью программы «Безопасное такси» является сохранение здоровья и жизни пассажиров, пользующихся услугами такси.
В рамках социальной программы правоохранители уже проверили более 20 водителей, которые предоставляют гражданам услуги перевозки.
Несколько раз в месяц правоохранители проверяют состояние водителей перед выездом на линию обслуживания, и каждый раз такие проверки делаются избирательно и неожиданно для водителей.



Теги: Донбасс, Волноваха, наркотики, такси, проверка
 
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