Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе

24.09.2019 15:30

Заместитель Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас Украина близка к достижению мира в Донбассе и не воспользоваться этой возможностью нельзя.

Об этом Хуг завил в интервью, которое он дал Мирославе Гонгадзе.

«Некоторые положительные шаги к сближению уже сделаны. Речь идет об обмене пленными. Это важно, это касается семей. Сейчас открылось окно возможностей, которое нельзя потерять», — сказал он.

Хуг также заметил, что очень важно создать возможности для нормальных демократических выборов.

По его словам, Украина и Россия должны сами урегулировать конфликт.