Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Лучше ехать через КПВВ «Марьинка»

24.09.2019 10:35

По данным Госпогранслужбы сегодня утром подконтрольные Украине блокпосты открылись своевременно и работают в штатном режиме.

Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 20/60;

«Марьинка» — 0/20;

«Новотроицкое» — 30/60;

«Гнутово» — 20/20.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению.

В общем через КПВВ последовало 37,9 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9090 человек и 1090 транспортных средств;

«Марьинка» — 8000 человек и 1435 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7055 человек и 1305 транспортных средств;

«Гнутово» — 3345 человек и 770 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 415 человек.

Источник : https://donpress.com