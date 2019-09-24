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Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Лучше ехать через КПВВ «Марьинка»
24.09.2019 10:35
По данным Госпогранслужбы сегодня утром подконтрольные Украине блокпосты открылись своевременно и работают в штатном режиме.
Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/60;
«Марьинка» — 0/20;
«Новотроицкое» — 30/60;
«Гнутово» — 20/20.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению.
В общем через КПВВ последовало 37,9 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 9090 человек и 1090 транспортных средств;
«Марьинка» — 8000 человек и 1435 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7055 человек и 1305 транспортных средств;
«Гнутово» — 3345 человек и 770 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 10 415 человек.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, пункт пропуска, КПВВ
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