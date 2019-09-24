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Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
24.09.2019 18:21
Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Правительственный портал.
"По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - отмечается в сообщении.
Напомним, Минсоцполитики назвало точное количество перемещенных лиц с оккупированных территорий.
Источник: https://from-ua.
Теги: Донбасс, правительство, переселенцы, цифра
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