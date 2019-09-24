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Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО
24.09.2019 14:41
С начала сентября в СМИ начала появляться информация о том, что Приватбанк при помощи SMS-сообщений угрожает клиентам, зарегистрированным в Крыму или ОРДЛО, ограничить возможность работы с картами, если они не подтвердят свое место проживания на подконтрольной Украине территории, сообщает Трибун.
Гражданам, которые получили такие сообщения, юристы рекомендуют в письменном виде обратиться к руководству банка за разъяснениями: либо письмом на их официальный адрес для корреспонденции, либо публично на сайте Минфин.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, проверка, вкладчики , ОРДЛО
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